Zeren Spor Almanlara set vermedi!

7.01.2026 23:28:00
AA
Zeren Spor, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. maçında deplasmanda karşılaştığı Dresdner'i 3-0 mağlup etti.

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Zeren Spor, sahasında Almanya'nın Dresdner takımını 3-0 yendi.

Zeren Spor, ikinci galibiyetine ulaşırken, Dresdner ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Igor Schimpl (Slovakya)

Zeren Spor: Aleksic, Malinov, Uzelac, Beyza Arıcı, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Eylül Karadaş, Janset Cemre Erkul, Gatina)

Dresdner: Fijok, Pfeffer, Levinska, Kuipers, Rosemann, Grome (Nestler, Winter, Akimoto, Siksna, Entius)

Setler: 26-24, 25-18, 25-16

Süre: 75 Dakika (27, 25, 23)

İlgili Konular: #voleybol #CEV Şampiyonlar Ligi #Zeren Spor

