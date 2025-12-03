Zeren Spor CEV Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet ile tanıştı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.12.2025 21:05:00
Zeren Spor, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı LKS Commercecon'u 3-0 mağlup etti.

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Zeren Spor, Polonya'nın LKS Commercecon takımını konuk etti.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Zeren Spor, 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Zeren Spor, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

Zeren Spor: Gatina, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Aleksic, Malinov (Özlem Alkan, Ceren Önal, Şeyma Küçükaslan, Beyza Arıcı, Eylül Karadaş, Mihajlovic)

LKS Commercecon: Obiala, Gajer, Brambilla, Stefanik, Hryshchhuk, Szczyrba (Pawloska, Bidias, Cechetto, Kowalczyk)

Setler: 25-19, 27-25, 25-20

Süre: 85 dakika (26, 29, 30)

