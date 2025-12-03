Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zehra Begüm Kavukcuoğlu'ndan Kenya'da altın madalya!

Zehra Begüm Kavukcuoğlu'ndan Kenya'da altın madalya!

3.12.2025 20:46:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Zehra Begüm Kavukcuoğlu'ndan Kenya'da altın madalya!

Zehra Begüm Kavukcuoğlu, 21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası finalinde karşılaştığı Yunan sporcu Artemia Kitsiou'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.

Milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Kenya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Nairobi'de yapılan organizasyonun ilk gününde 4 milli sporcu yarıştı.

YUNAN RAKİBİNİ DEVİRDİ

Kadınlar +73 kiloda tatamiye çıkan Zehra Begüm Kavukcoğlu, ilk turda Hindistan'dan Jyoti Yadav'ı, çeyrek finalde ABD'den Naomi Alade'yi, yarı finalde Fas'tan Imane Khayari'yi ve finalde Yunanistan'dan Artemia Kitsiou'yu yenerek dünya şampiyonu oldu.

Erkekler +87 kiloda Rahmet Baran Şimşek çeyrek final, 58 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ilk turda, kadınlar 49 kiloda Zeynep Duru Kokoç ise ikinci turda şampiyonaya veda etti.

75 ülkeden 452 sporcunun mücadele ettiği şampiyona 6 Aralık'ta sona erecek.

İlgili Konular: #tekvando #Altın Madalya #Kenya

İlgili Haberler

Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu
Milli karateci Eray Şamdan, dünya şampiyonu oldu Milli sporcu Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Alt yaş milli takımlarında forma giymiş: Eski futbolcu, IŞİD üyesi çıktı!
Alt yaş milli takımlarında forma giymiş: Eski futbolcu, IŞİD üyesi çıktı! Bir dönem alt yaş milli takımlarında da forma giyen futbolcu Yusuf Atay, 'IŞİD üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı.
Milli atıcı Buğra Selimzade, Türkiye şampiyonu oldu
Milli atıcı Buğra Selimzade, Türkiye şampiyonu oldu Ortahisar Belediyesi sporcusu, milli atıcı Buğra Selimzade, 10 Metre Havalı Tabanca Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.