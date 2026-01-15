Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta ana tabloda!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.01.2026 09:53:00
AA
Rus tenisçi Anastasia Gasanova'yı 2-0 yenen Zeynep Sönmez, kariyerinde üst üste ikinci kez Avustralya Açık ana tablosuna girdi.

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta elemelerin final turunda karşılaştığı Rus Anastasia Gasanova'yı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turu maçında, klasmanın 212. sırasındaki Gasanova ile karşılaştı.

Milli tenisçi, 1 saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak 2025'ten sonra bir kez daha Avustralya Açık ana tablosuna girdi.

2026 Avustralya Açık ilk tur maçları 18 Ocak Pazar günü başlayacak.

