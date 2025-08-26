Zeynep Sönmez bir kez daha tarih yazmanın eşiğinde!

ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasına dünya sıralamasının 81. basamağından katılan 23 yaşındaki Zeynep Sönmez, ilk turda ev sahibi ülkeden Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı. Milli tenisçi, 2. turda Britanyalı Katie Boulter ile Ukraynalı Marta Kostyuk arasındaki karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelecek.

Bahtiye Musluoğlu'nun 1950 Fransa Açık'taki 3. tur başarısının ardından bu sene Wimbledon'da 3. tura yükselerek tarih yazan Zeynep, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği ABD Açık'ta galibiyet alması halinde turnuva tarihinde teklerde 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi olacak.

WIMBLEDON'DA TARİH YAZDI

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ilk turda Rumen Jaqueline Cristian'i set vermeden geçen Zeynep, 2. turda Çinli Xinyu Wang'ı da 2-0 yendi.

3. turda Rus Ekaterina Alexandrova'ya 2-0 mağlup olan milli tenisçi, bu turnuvada teklerde 3. tur gören ilk Türk tenisçi unvanını aldı.

Zeynep, ayrıca 75 yıl sonra Musluoğlu'nun ardından tüm grand slamlerde 3. tura yükselen ilk isim oldu.

TÜRK TENİSİNİN GRAND SLAM KARNESİ

Bahtiye Musluoğlu ve Zeynep Sönmez dışında Türk tenisini grand slam organizasyonunda temsil eden tenisçilerden sadece Marsel İlhan ve Çağla Büyükakçay teklerde 2. tur gördü.

Erkeklerde Marsel İlhan ABD Açık'ta 3 kez (2009, 2011, 2015), Wimbledon'da 2 kez (2010, 2015), Fransa Açık (2011) ve Avustralya Açık'ta (2010) ise birer kez 2. tura yükseldi.

Kadınlarda ise Çağla Büyükakçay Fransa Açık'ta 2 (2016, 2017), ABD Açık'ta ise 1 defa (2016) 2. tur heyecanı yaşadı.

ÇİFTLERDE 3. TURA YÜKSELEN TEK İSİM İPEK ŞENOĞLU

Kadınlarda Türk tenisçi İpek Şenoğlu, grand slam organizasyonlarında çiftlerde 3. tur gördü.

Şenoğlu, çiftler kategorisinde 2004'te ABD'de, 2009'da ise Wimbledon'da yabancı partneriyle birlikte 3. tura yükselme başarısı gösterdi.