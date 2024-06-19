Zeynep Sönmez çeyrek finalin kapısından döndü!

WTA 500 Berlin'de mücadele eden tenisçimiz Zeynep Sönmez, Victoria Azarenka'ya 2-0 yenilerek çeyrek finalin kapısından döndü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 14:47
Zeynep Sönmez çeyrek finalin kapısından döndü!
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Zeynep Sönmez, WTA 500 Berlin'de Dünya 19 Numarası Victoria Azarenka'ya 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek veda etti.

WTA 500 Berlin elemelerinde önce Ukraynalı dünya 27 numarası Yastremska'yı yenerek kariyerinin ilk top 30 galibiyetini elde eden 22 yaşındaki sporcumuz ardından Boşnak asıllı Amerikalı tenisçi Emina Bektas'ı mağlup ederek ana tabloya kalmayı başarmıştı.

Zeynep son olarak Hollandalı Arantxa Rus'u mağlup ederek Azarenka ile eşleşmişti.

Dünya 157 numarası Zeynep Sönmez, geçen hafta sona eren sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tabloya kalarak tarihi bir başarı elde etmişti.


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