Zeynep Sönmez, Berlin Açık'ta ana tabloya yükseldi

Zeynep Sönmez, WTA 500 düzeyindeki Berlin Açık Kadınlar Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda ABD'den Emina Bektas'ı 2-1 yenerek ana tabloya yükseldi.

AA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 15:41
Zeynep Sönmez, Berlin Açık'ta ana tabloya yükseldi
Abone Ol google-news

Zeynep Sönmez, WTA 500 düzeyindeki Berlin Açık Kadınlar Tenis Turnuvası elemelerinin final turunda ABD'den Emina Bektas'ı 2-1 yenerek adını ana tabloya yazdırdı.

Kadınlar dünya sıralamasının 154. basamağındaki Zeynep, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonun elemelerindeki final turu maçında, klasmanın 96. sırasındaki Bektas ile karşılaştı.

22 yaşındaki milli tenisçi, 2 saat 26 dakika süren maçı 7-6, 2-6 ve 6-3'lük setlerle kazanarak çim kortta oynanan turnuvada ana tabloya çıkan 32 isim arasına girdi.


Zeynep Sönmez haberleri emina bektas haberleri Berlin Açık haberleri

İlgili Haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den büyük başarı: Fransa Açık'ta ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den büyük başarı: Fransa Açık'ta ana tabloya yükseldi
Elemelerden gelmişti: Zeynep Sönmez'den Fransa Açık'a veda!

Elemelerden gelmişti: Zeynep Sönmez'den Fransa Açık'a veda!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den kariyerinin en büyük galibiyeti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den kariyerinin en büyük galibiyeti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler