Zeynep Sönmez, Roma Açık'a 2. turda veda etti

8.05.2026 19:36:00
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li rakibi 5 numaralı seribaşı Jessica Pegula'ya 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 düzeyindeki Roma Açık'a tek kadınlarda ikinci tur müsabakalarıyla devam edildi.

Dünya sıralamasının 65. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, Roma Açık 2. turunda dünya 5 numarası ABD'li sporcu Pegula ile karşılaştı.

İlk sete kendi servis oyununu alarak başlayan milli tenisçi, 3. oyunda servisini kırdırdı ve sette geriye düştü. Setteki mücadelesini sürdürse de milli tenisçi, ilk seti 6-4 kaybetti.

İkinci sete kendi servisini kırdırarak başlayan Zeynep, sete tutunamadı ve 6-0 kaybetti.

Toplamda 1 saat 13 dakika süren müsabakayı 2-0 kaybeden Zeynep Sönmez, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği Roma Açık'a 2. turda veda etti.

Zeynep Sönmez'den tarihi başarı: Kariyer rekorunu kırdı Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 65'inciliğe yükseldi.
Zeynep Sönmez: 'Sıralamayı takip etmiyorum' Milli tenisçi Zeynep Sönmez, bu yıl toprak sezonunun kendisi için geçen yıla nazaran daha iyi geçtiğini belirterek, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın da kendisi için iyi geçmesini ve hepsinden önemlisi herhangi bir sakatlık olmadan sağlıklı şekilde tamamlamayı umduğunu söyledi.
Zeynep Sönmez Roma Açık'ta ikinci tura çıktı! Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda karşılaştığı İtalyan raket Jennifer Ruggeri'yi 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.