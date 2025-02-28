Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta çeyrek finalde!

Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta çeyrek finalde!
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AA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:42

Dünya sıralamasının 88. basamağındaki Zeynep Sönmez, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasında dünya 37 numarası Polonyalı Magda Linette ile karşılaştı.

İlk seti 6-3 kazanarak durumu 1-0 yapan Zeynep, ikinci sette 3-1 öndeyken rakibi sakatlandı. Linette, sakatlık sebebiyle maça devam edemeyince milli sporcu adını çeyrek finale yazdırdı.

Zeynep, çeyrek finalde 1 Mart Cumartesi günü TSİ: 03.00'te turnuvanın 1 numaralı seribaşı, dünya 10 numarası ABD'li Emma Navarro ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Zeynep Sönmez #Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası #çeyrek final

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