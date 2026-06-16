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Zeynep Sönmez, Nottingham Açık'ta ikinci turda

Zeynep Sönmez, Nottingham Açık'ta ikinci turda

16.06.2026 17:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Zeynep Sönmez, Nottingham Açık'ta ikinci turda

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Nottingham Açık tek kadınlar birinci tur maçında Leylah Annie Fernandez'i 2-0'la geçerek bir üst tura yükseldi.

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Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Nottingham Açık Tek Kadınlar Turnuvası'nın ilk turunda Kanadalı Leylah Annie Fernandez ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk setinde etkili bir performans sergileyen Zeynep, seti 6-4 kazanarak öne geçti.

İkinci sette rakibine karşı geri düşmesine rağmen oyundan kopmayan milli sporcu, tie-break'e giden seti 7-6 almayı başardı.

Toplam 1 saat 50 dakika süren karşılaşmanın ardından rakibini 2-0 mağlup eden Zeynep Sönmez, adını ikinci tura yazdırdı.

Genç tenisçi, bir sonraki turda Viktorija Golubic ile Sofia Kenin arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak

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