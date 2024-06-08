Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı

Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda milli sporcu Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 09:28
Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı
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Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Macaristan'da bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep, kadınlar 53 kiloada bronz madalya maçında Ekvadorlu Lucia Guzman'la karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek Zeynep, rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.


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