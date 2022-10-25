Zinedine Zidane yeniden takım çalıştıracak
Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane, 2021'de Real Madrid'den ayrılarak ara verdiğ hocalık kariyerine yakında yeniden başlayacağını duyurdu.
Son olarak Real Madrid'deki görevinden 2 sezon önce istifa eden Zinedine Zidane, yeniden takım çalıştıracağını açıkladı.
Zidane yaptığı açıklamada, "Yakında dönüyorum, tekrar hocalık yapmaya hiç uzak değilim" sözlerini kullandı. Fransız hocanın bu açıklamadan sonra yeni adresi ise büyük merak konusu oldu.
Dünyanın sayılı futbolcuları arasında yer aldıktan sonra hocalık kariyerine Real Madrid'de adım atan Fransız efsane, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga yaşadığı dönem sonrası 2021'de görevinden ayrılmıştı.
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