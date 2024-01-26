Zinedine Zidane'dan Cezayir'in tekifine ret

Bir süredir boşta olan Zinedine Zidane'a Cezayir Futbol Federasyonu'ndan sürpriz bir teklif geldi. Cezayir Futbol Federasyonu, Zidane'a milli takımın başına geçmesi için teklif yaptı fakat Zidane bu teklifi reddetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 18:47
Zinedine Zidane'dan Cezayir'in tekifine ret
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Son olarak Real Madrid'i çalıştıran ve 2021 yılından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan Fransız teknik adam Zinedine Zidane'a sürpriz bir teklif geldi. 

L'Equipe'in haberine göre; Milli takımının başına tecrübeli bir teknik direktör arayan Cezayir Futbol Federasyonu, Zinedine Zidane'a milli takımın başına geçmesi için teklif götürdü. 

Zinedine Zidane'ın bu teklif karşısında gurur duyduğu ancak Cezayir Futbol Federasyonu'nun yaptığı bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi. 

Haberde, Zidane'ın Avrupa'dan gelecek iyi bir teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü. 


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