Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu!
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ikinci maçında Polonya ekibi Asseco Resovia'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa'da şampiyonluk yaşadı.
Polonya temsilcisi Asseco Resovia'yı finaldeki ilk maçta deplasmanda 3-2 yenen Ziraat Bankkart, Ankara'daki rövanşı da 3-1 alarak CEV Kupası'nı müzesine götürdü.
Avrupa kupalarında 3. kez final oynayan kırmızı-beyazlılar, ilk kez Avrupa'da şampiyon olma başarısı gösterdi.
TÜRKİYE'NİN 4. KUPASI
Türkiye, erkek voleybolunda 4. kez Avrupa kupalarında mutlu sona ulaştı.
Türk takımları daha önce CEV Kupası'nı 2013'te Halkbank'la kazanırken, CEV Challenge Kupası'nı 2009'da Arkas Spor, 2014'te de Fenerbahçe'yle elde etti.
11 YIL SONRA İLK KUPA
Erkek voleybolunda Türkiye, 11 yıl sonra yeniden Avrupa'da kupa kazandı.
Avrupa'daki son başarıyı 2014'te Fenerbahçe'nin CEV Challenge Kupası zaferiyle yaşayan Türkiye, 11 yıllık kupa hasretini Ziraat Bankkart'la dindirdi.
Türkiye, 2013'te Halkbank'tan sonra CEV Kupası'nı Ziraat Bankkart'la bir kez daha kazanmış oldu.
TRİBÜNLER DOLDU
Karşılaşmaya Ankaralı voleybolseverler büyük ilgi gösterdi.
Biletlerin ücretsiz olduğu final maçında TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nu tamamen doldu. Taraftarlar, maç boyunca başkent ekibine büyük bir destek verdi.
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