Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ortalık karıştı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin devre arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, Beşiktaş ile Göztepe'nin karşı karşıya geldiği maçın devre arasında tartışma çıktığı kaydedildi.
Hakem Yasin Kol'un maçın ilk yarısını bitiren düdüğüyle birlikte iki ekip soyunma odasına giderken Göztepe kaptanı Halil Akbunar, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'ye 'Sus' işareti yaptı. Bu hareket üzerine ikilinin tartışma yaşadığı iletildi.
Gerginliğin bir anda büyüdüğü ve iki takımdan bazı futbolcular ile antrenörlerin bu tartışmaya dahil olduğu aktarıldı.
Araya giren bazı futbolcuların ve teknik ekibin iki ismi sakinleştirdiği belirtildi.
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