Ziraat Türkiye Kupası'nda 1.tur eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Karşılaşmalar 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri şu şekilde:
Güzide Gebzespor - Bulvarspor
İnkılap Futbol Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Kırklarelispor - Galataspor
Arnavutköy Belediyespor - Beykoz İshaklıspor
Bartınspor - Anadolu Üniversitesi
Ankaragücü - Karabük İdman Yurdu
Sinopspor - Orduspor 1967
Bulancakspor - Artvin Hopaspor
Erbaaspor - Tokat Belediyespor
Polatlı 1926 - Çankaya
Bingölspor - Mardinspor
Sincan Belediyesi Ankaraspor - Eskişehirspor
Çankırı Futbol - Ankara Demirspor
Çayeli Yıldızspor - Şiranspor
Yeni Malatyaspor - Malatya Yeşilyurtspor
1461 Trabzonspor - Serhat Ardahanspor
Kurtalanspor - Şanlıurfaspor
12 Bingölspor - Mardin 1969
Etimesgutspor - Karadeniz Ereğlispor
Kars 36 Spor - Anagold Erzincanspor
Muşspor - Şırnak Petrolspor
Bozokspor - Fatsa Belediyespor
Bayburt Özel İdarespor - Giresunspor
Diyarbekirspor - Bitlis 1916
Kahramanmaraş İstiklalspor - Kilis Belediyespor
Bursaspor - Söğütspor
Karaköprü Belediyespor - Hakkari Zapspor
Kahta 02 - İskenderunspor
Erciyes 38 - Türk Metal 1963
Edirnespor - Somaspor
Karaman FK - Kapadokyaspor
Kestel Çilekspor - Uşakspor
Dersimspor - Adanaspor
Mersin İdman Yurdu - Niğde Belediyespor
Alanya 1221 - Muğlaspor
Aliağa Futbol - İnegöl Kafkasspor
Oğuzhanspor - Kepezspor
Fethiyespor - Söke 1970
Bucaspor - İzmir Çoruhlu FK
Yalova FK - Bursa Nilüferspor
Kahramanmaraşspor - Osmaniyespor FK
Bursa Yıldırımspor - Altay
Bornova 1877 - Afyonspor
Isparta 32 - Kırşehir Futbol
Denizli İY - Nazillispor