Demir Grup Sivasspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşan Sivasspor, rakibini mağlup ederek Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Max Gradel, sergilediği performansla maça damga vurdu. Bandırmaspor, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında TFF 1. Lig ekibi Royal Halı Bandırmaspor, sahasında Süper Lig’de mücadele eden Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Maçın başında yenik duruma düşen ve 24. dakikada 10 kişi kalan Bandırmaspor, rakibi karşısında iki kez beraberliği yakalamayı başarırken, Sivasspor son 10 dakikada bulduğu gollerle 4-2 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmada Sivasspor'un golleri 2, 45+3 ve 84. dakikalarda 34 yaşındaki oyuncu Max Gradel ve 80. dakikada Aaron Appindangoye'den geldi. Bandırmaspor'un gollerini ise 34. dakikada Levent Ayçiçek ve 54. dakikada Guy-Michel Landel kaydetti. Max Gradel attığı 3 golle hat-trick yaparak yıldızlaştı.
Maça hızlı başlayan Sivasspor, henüz 2. dakikada öne geçti. Gradel, topu ağlara göndererek Sivasspor’u deplasmanda öne geçirdi. Maçın 24. dakikasında Lokman Gör, kırmızı kart görerek Bandırmaspor’u 10 kişi bıraktı. 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Bandırmaspor, 34. dakikada Levent Ayçiçek ile beraberliği yakaladı. Sivasspor, 45+3. dakikada Gradel’in golüyle soyunma odasına 2-1 önde girdi.
İkinci yarıya Bandırmaspor iyi başladı. Bir kişi eksik oynamasına rağmen 54. dakikada Guy Landel’in golüyle bir kez daha beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, son 10 dakikaya kadar beraberliği korumayı bildi. Ancak 80. dakikada sahneye çıkan Aaron Appindangoye, attığı golle Sivasspor’u bir kez daha öne geçirdi. Gradel, 84. dakikada kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü ağlara bırakarak farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, Bandırmaspor’u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
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