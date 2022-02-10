Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Göztepe karşılaştı

10 Şubat 2022 Perşembe, 23:23

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında Göztepe'yi seri penaltı atışlarında 3-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdıran takım oldu.

Seri penaltı atışlarında Beşiktaş'ta Batshuayi, Atiba ve Vida vuruşları gole çevirdi. Siyah-beyazlı ekipte ilk atışı kullanan Pjanic ise gol bulamadı.

Göztepe'de ise sadece Wilker Angel penaltı atışından gol bulurken; Di Santo, Berkan Emir ve Lourency atışları değerlendiremedi.



GHEZZAL’IN ŞUTUNDA GOL MÜZİĞİ ÇALINDI

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş, İzmir ekibi Göztepe’yi konuk ederken, karşılaşmanın 59. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Atiba’nın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Rachid Ghezzal, rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla yerden bir şut çıkardı.

Kale direğinin hemen yanından auta çıkan top ardından arkada bulunan reklam panolarına çarparak kale ağlarına değdi. Taraftarların bir kısmının gol sanması ve topun da tersten ağlara değmesinin ardından stadyum hoparlörlerinden gol şarkısının sesi geldi. Pozisyonun gol olmadığı anlaşılınca ses kesildi.

KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Göztepe ile evinde oynadığı maçta Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Önder Karaveli, Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalınan maçta ilk 11'de oynattığı Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Necip Uysal ve Emirhan İlkhan'ı, Göztepe karşısında yedek soyundurdu. Sakatlığı bulunan Valentin Rosier ise kadroda yer alamadı.

Beşiktaş'ta bu isimlerin yerine Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Kerem Kalafat ilk 11'de şans buldu.

DOMENEC TORRENT KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın Göztepe’yi ağırladığı mücadeleyi Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent de izledi. Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmayı Torrent, Yardımcı Antrenörleri Jordi Gris Vila ve Jordi Guerrero Costa ile birlikte takip etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek.

KARAVELİ DÖRTLÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ

Fraport TAV Antalyaspor karşısında oyunun büyük bölümünde üçlü savunmayla takımını oynatan Önder Karaveli, Göztepe maçında dörtlü savunmayla mücadele etti.

Francisco Montero ve Domagoj Vida savunmanın göbeğinde görev alırken, Rıdvan Yılmaz sol bekte forma giydi.