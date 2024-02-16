Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı. Buna göre müsabakalar 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacağı açıklandı.

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Program şu şekilde:

27 Şubat Salı

20.45 Ankaragücü - Fenerbahçe

28 Şubat Çarşamba

17.30 Trabzonspor - Başakşehir

20.45 Beşiktaş - Konyaspor

29 Şubat Perşembe

20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük


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