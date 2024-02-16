Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı açıklandı. Buna göre müsabakalar 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacağı açıklandı.
Program şu şekilde:
27 Şubat Salı
20.45 Ankaragücü - Fenerbahçe
28 Şubat Çarşamba
17.30 Trabzonspor - Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Konyaspor
29 Şubat Perşembe
20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük
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