Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa, kendi sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı

08 Şubat 2022 Salı, 17:25

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Figueiredo ve 81'inci dakikada penaltıdan Maxim kaydetti.

Kasımpaşa'nın karşılaşmadaki tek golü ise 31'inci dakikada Ben Ouannes'ten geldi. Ben Ouannes, 79'uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun diğer mücadelesinde Konyaspor, saat 17.30'da Fatih Karagümrük deplasmanında sahaya çıkacak.

Günün son karşılaşmasında ise Fenerbahçe, saat 20.30'da Ülker Stadı'nda Kayserispor'u ağırlayacak.



