Zirve yarışında kritik karşılaşma: Dev maçta Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlıyor!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de 26 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 64 puanla maç eksiğine rağmen en yakın takipçileri Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.

Trabzonspor ise 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle 60 puan elde etti ve averajla 3. sırada yer aldı.

882 GÜNLÜK HASRET

"Üç büyükler" karşısında son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, 882 gün sonra bu karşılaşmalardaki galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.

Bordo-mavililer; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle galibiyet göremedi.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bu sezon 3. kez resmi müsabakalarda karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligin 11. haftasında İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantep Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray 4-1 kazandı.

OSİMHEN VE SANE FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan karşılaşmada aldığı darbe sonrasında kolunda kırık oluşan Osimhen ile 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane, görev alamayacak.

Ayrıca Liverpool maçında sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı Noa Lang ve Brezilya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen Gabriel Sara'nın durumu maç saati belli olacak.

TRABZONSPOR'DA BATAGOV, VISCA VE OULAI FORMA GİYEMEYECEK

Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları sürüyor, Oulai ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Arnavutluk Milli Takımı'nın kampından sakatlığı nedeniyle erken ayrılarak Trabzon'a dönen ve tedavisi yapılan Muçi'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.

EREN ELMALI, SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bu müsabakada da sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki Göztepe maçında görev alamayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENMESİYLE ROTAYI LİGE ÇEVİRDİ

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından Süper Lig'e odaklandı.

Bu sezon "Devler Ligi"nde gösterdiği başarılı performansla son 16 etabına kadar yükselen Galatasaray, bu turda İngiltere temsilcisi Liverpool'a elendi.

Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesiyle fikstür yoğunluğu azalan sarı-kırmızılı ekip, böylece Süper Lig'e ağırlığını koymayı hedefliyor.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

Sezonda 62 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 27 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 61 golle Fenerbahçe ve 53 golle Trabzonspor takip ediyor.

Süper Lig'de bu sezon kalesinde 18 gol gören Galatasaray, ayrıca en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.

UĞURCAN ÇAKIR, İLK KEZ TRABZON'DA RAKİP OLARAK MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı eski takımına karşı ilk kez Trabzon'da maça çıkacak.

Sezon başında Trabzonspor'dan 27,5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer edilen Uğurcan, Trabzon'da eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Tecrübeli kaleci, bordo-mavili formayı giydiği süreçte birer Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşadı.

Uğurcan, bu sezon İstanbul'da 0-0 biten lig maçında ve 4-1 kazanılan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor'a karşı forma giydi.

ICARDİ, TRABZONSPOR'A 4 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kariyerinde Trabzonspor'un ağlarını 4 kez sarstı.

Sarı-kırmızılılara transfer olduktan sonra Icardi, Karadeniz temsilcisine karşı 4 Süper Lig ve 1 Süper Kupa maçına çıktı.

Tecrübeli santrfor, ligde Trabzonspor'un ağlarını 3 kez havalandırırken, kupada da 1 gol kaydetti.

OKAN BURUK, GALATASARAY'IN BAŞINDA TRABZONSPOR'A KARŞI KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı mağlup olmadı.

Takımın başında dördüncü sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 7 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken, 22 kez ağları sarstı ve 6 gol yedi.

GALATASARAY, FATİH TEKKE'NİN TAKIMLARINA KARŞI LİGDE YENİLMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin yönettiği takımlara karşı Süper Lig'de mağlup olmadı.

Galatasaray, Fatih Tekke'nin yönettiği Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor'a karşı ligde 6 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu maçlarda 15 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, sadece 1 golü kalesinde gördü.