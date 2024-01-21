Ziyech asist yaptı; Bakambu penaltı kaçırdı
Afrika Uluslar Kupası F Grubu 2. hafta maçında Fas ile Demokratik Kongo 1-1 berabere kaldı.
Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fas ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Stade Laurent Pokou'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Fas, 6. dakikada Hakim Ziyech'in asisti ve Achraf Hakimi'nin golüyle öne geçti. Kongo'nun forveti Cedric Bakambu, 41. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Demokratik Kongo'ya beraberliği getiren golü 76. dakikada Silas kaydetti.
Hakim Ziyech, 73 dakika süre aldı ve Fas'ın golünde asisti yaptı. Demokratik Kongo'da Beşiktaşlı Masuaku 90 dakika süre aldı; Galatasaraylı Bakambu 52. dakikada oyundan alındı.
Bu sonucun ardından Fas puanını 4'e, Kongo ise 2'ye yükseltti.
Fas, grubun son maçonda Zambiya ile karşılaşacak. Kongo ise Tanzanya ile karşı karşıya gelecek.
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