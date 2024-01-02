Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilmişti: Hakim Ziyech'in menajerinden iddialara cevap!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 14:09

Güncelleme: 02.01.2024 - 14:13

Galatasaray'la yakın ilişkileri bulunan FIFA Menajeri George Gardi, Hakim Ziyech ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan George Gardi, "Hakim Ziyech hakkında herhangi bir açıklama yapmadım" sözlerini kullandı.

AYRILACAK İDDİASI

Gazeteci Ayhan Şensoy, Gardi'nin "Hakim Ziyech için Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi Galatasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak" dediği iddia edilmişti.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 14 maçta süre buldu. Ziyech, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 2 asist yaptı.