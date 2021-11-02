Zlatan Ibrahimovic de Squid Game akımına katıldı

02 Kasım 2021 Salı, 09:33

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İsveçli futbolcunun popüler dizi Squid Game temalı paylaşımı büyük ilgi gördü.

İbrahimovic'in, TikTok’un en çok takip edilen kullanıcılarından Khaby Lame ile çektiği videoda bütün engelleri aşan Khaby, son adımda Zlatan ile karşılaşınca oyunu kaybediyor.

Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan İbrahimovic, "Benim Oyunum Benim Kurallarım" notunu düştü.