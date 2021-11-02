Jose Mourinho'nun kulübü Roma, Marcao için teklif yapacak

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Jose Mourinholu Roma, Marcao'yu takibe aldı. Marcao için 8 milyon Avro teklif edileceği iddia edildi. Galatasaray ile sözleşmesini yeni uzatan Brezilyalı stoperin ise, bu teklife ne yanıt vereceği belli değil.