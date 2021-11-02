Jose Mourinho'nun kulübü Roma, Marcao için teklif yapacak

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2021 Salı, 08:38
<p>Süper Lig'de 9 maç sonunda topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao için yeni bir teklif gelebilir.</p>

Süper Lig'de 9 maç sonunda topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao için yeni bir teklif gelebilir.

<p>Brezilyalı savunmacı, 2019 yılında Chaves'ten 4 milyon Avro'ya transfer edilmişti. Marcao, yükselen performansıyla sarı-kırmızılıların en kilit oyuncuları arasına girdi.</p>

Brezilyalı savunmacı, 2019 yılında Chaves'ten 4 milyon Avro'ya transfer edilmişti. Marcao, yükselen performansıyla sarı-kırmızılıların en kilit oyuncuları arasına girdi.

<p>Brezilyalı stoperin oynadığı Avrupa Ligi grubundaki 3 maç ve ligdeki 3 karşılaşmada Galatasaray sadece Beşiktaş'tan 2 gol yedi.</p>

Brezilyalı stoperin oynadığı Avrupa Ligi grubundaki 3 maç ve ligdeki 3 karşılaşmada Galatasaray sadece Beşiktaş'tan 2 gol yedi.

<p>Gaziantep FK maçının 'oyuncusu' olan Marcao'nun cezalı olduğu 8 haftada 12 gol yiyen sarı-kırmızılı takımın maç başına 1.5 olan gol yeme ortalaması, Marcao sahada olunca 0.33'e indi.</p>

Gaziantep FK maçının 'oyuncusu' olan Marcao'nun cezalı olduğu 8 haftada 12 gol yiyen sarı-kırmızılı takımın maç başına 1.5 olan gol yeme ortalaması, Marcao sahada olunca 0.33'e indi.

<p>İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Jose Mourinholu Roma, Marcao'yu takibe aldı. Marcao için 8 milyon Avro teklif edileceği iddia edildi. Galatasaray ile sözleşmesini yeni uzatan Brezilyalı stoperin ise, bu teklife ne yanıt vereceği belli değil.</p>

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Jose Mourinholu Roma, Marcao'yu takibe aldı. Marcao için 8 milyon Avro teklif edileceği iddia edildi. Galatasaray ile sözleşmesini yeni uzatan Brezilyalı stoperin ise, bu teklife ne yanıt vereceği belli değil.

<p>Roma'nın yanı sıra, Serie A'da lider olan Napoli, izlemeye devam ettiği Marcao için devre arasında tekrar Galatasaray'la görüşme kararı aldı.</p>

Roma'nın yanı sıra, Serie A'da lider olan Napoli, izlemeye devam ettiği Marcao için devre arasında tekrar Galatasaray'la görüşme kararı aldı.

<p>İtalyan kulübünün bu kez 10 milyon Avro'nun üzerinde bonservis teklifinde bulunacağı yazıldı.</p>

İtalyan kulübünün bu kez 10 milyon Avro'nun üzerinde bonservis teklifinde bulunacağı yazıldı.


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