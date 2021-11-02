Fenerbahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor
Sözcü'nün haberine göre, Yunan yıldız, Pereira ile anlaşamıyor. Portekizli hocayla daha önce de sorun yaşayan Pelkas, bu maçta 41. dakikada oyundan alınınca da tavrını açık şekilde belli etti. Bu futbolcu, yeni oyun sisteminin kendine uymadığını düşünüyor; sahada özgürlük alanı bulamadığına inanıyor. İddialara göre bu şekilde devam etmesi halinde başarılı futbolcu, devre arasında ayrılmak için yönetimden izin isteyecek. Pelkas'a sezon başında 9 milyon Avro'luk teklif gelmiş ancak Fenerbahçe yönetimi bu rakamı düşük bulduğu için geri çevirmişti.
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