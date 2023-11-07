Zlatan Ibrahimovic, Milan'a geri dönüyor

Futbolculuk kariyerini noktalayan İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Milan'a geri döneceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:19
Zlatan Ibrahimovic, Milan'a geri dönüyor
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42 yaşındayken futbolculuk kariyerini noktalayan Zlatan Ibrahimovic, emekli olduktan sonra herhangi bir göreve başlamamıştı. 

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Ibrahimovic, futbola dünyasına geri dönmeye hazırlanıyor. 

Haberde, kariyerini Milan'da tamamlayan futbolcunun İtalyan kulübünün sahibi konumundaki Garry Cardinale ile bir otelde görüşme gerçekleştirdiği, kırmızı siyahlı ekibin Ibrahimovic'in deneyiminden saha dışındaki konularda faydalanmak istediği ve efsane ismin de bu konuya sıcak bakabileceği ifade edildi. 

Ibrahimovic'e biçilen ilk rolün ise Cardinale'in danışmanlığı olduğu belirtildi.


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