Zlatan Ibrahimovic: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasam da en iyiyim
İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Ibrahimovic, en iyi futbolcuların Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına gerek olmadığını söyledi.
Kariyerindeki birçok başarıya rağmen Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Milan'ın yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanmamasının çok önemli olmadığını söyleyen Zlatan, "Şampiyonlar Ligi müthiş bir organizasyon. Ancak onu kazanıp kazanmamam benim futbolculuğumu daha iyi hale getirmeyecek, ben her halükarda ben iyisiyim. En iyi oyuncuların Şampiyonlar Ligi kazanması gerekmez" ifadelerini kullandı.
40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 22 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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