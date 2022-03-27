Zlatan Ibrahimovic: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasam da en iyiyim

27 Mart 2022 Pazar, 00:00

Kariyerindeki birçok başarıya rağmen Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Milan'ın yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanmamasının çok önemli olmadığını söyleyen Zlatan, "Şampiyonlar Ligi müthiş bir organizasyon. Ancak onu kazanıp kazanmamam benim futbolculuğumu daha iyi hale getirmeyecek, ben her halükarda ben iyisiyim. En iyi oyuncuların Şampiyonlar Ligi kazanması gerekmez" ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 22 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.