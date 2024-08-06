Zlatan Ibrahimovic'ten Jose Mourinho'ya büyük övgü: 'O bir makineydi'
İsveçli efsane futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ibrahimovic, Moruinho'dan övgü dolu sözlerle bahsederken, "Jose bir makineydi. İçinizdeki en iyiyi ortaya çıkarırdı. Aklınıza nasıl gireceğini biliyor" ifadelerini kullandı.
Futbol kariyerine nokta koyan Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"MOURİNHO BİR MAKİNEYDİ"
The Athletic'e konuşan Ibrahimovic, "Jose bir makineydi. İçinizdeki en iyiyi ortaya çıkarırdı. Aklınıza nasıl gireceğini biliyor. Seviyeniz ne olursa olsun size nasıl davranacağını biliyor" ifadelerini kullandı.
Mourinho'nun sert bir mizacı olduğunu söyleyen Zlatan, "Bana Capello'nun daha modern bir versiyonunu hatırlatmıştı. Disiplin, yoğunluk... Yumuşak değildi ama ben de bunu seviyorum, bana geldiğim yeri hatırlattı. Ailem çok katıydı" sözlerini sarf etti.
BİRLİKTE ŞAMPİYONLUK YAŞADILAR
Ibrahimovic, 2008-2009 sezonunda Mourinho'nun teknik direktörlüğünü üstlendiği Inter ile Serie A şampiyonluğu yaşamıştı. İkili ayrıca 2016-2018 yılları arasında birlikte çalıştıkları Manchester United ile İngiltere Lig Kupası'nda ve UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşmıştı.
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