Zlatan Ibrahimovic'ten yeni bir rekor!

41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Belçika karşısında oynayarak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 09:18
Zlatan Ibrahimovic'ten yeni bir rekor!
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İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, EURO 2024 Elemeleri'nde Belçika karşılaşmasında yeni bir rekor kırdı.

41 yaşındaki yıldız isim, Belçika karşısında 72. dakika Alexander Isak'ın yerine oyuna dahil oldu. Maçta forma giymesiyle Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayan en yaşlı oyuncu ünvanını aldı.

Daha önceki rekor ise İtalya'nın efsane file bekçilerinden Dino Zoff'a aitti. Zlatan Ibrahimovic 41 yaş 5 ayla rekoru elde ederken Dino Zoff ise son olarak 41 yaş 3 aylıkken bu ünvanı elde etmişti.


zlatan ibrahimoviç İsveç milli takımı Belçika Milli Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024)

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