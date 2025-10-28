Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan hakemleri resmi sitesinden duyurdu. Bahis oynadığı açıklanan 152 hakem arasında üst klasman hakemi olan Zorbay Küçük de yer aldı. Peki, Zorbay Küçük kimdir? Bahis oynadığı açıklanan Zorbay Küçük hangi maçları yönetti?

ZORBAY K ÜÇÜK K İMDİR?

Zorbay Küçük, 18 Ekim 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Futbol kökenli bir aileden gelen Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur. Eğitim hayatını Adana Erkek Lisesi'nin ardından Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde sürdürmüş ve burada lisans eğitimini tamamlamıştır.

Henüz genç yaşlarda futbola duyduğu ilgiyi hakemlik mesleğiyle birleştiren Küçük, 2010 yılında profesyonel hakemlik kariyerine adım attı. 2017-2018 sezonunda Trabzonspor – Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Süper Lig düzeyinde ilk kez düdük çalarak üst klasmanda görev yapma fırsatı buldu.

2021 yılında gösterdiği performans sayesinde FIFA kokartı almaya hak kazandı ve uluslararası maçlarda da görev yapmaya başladı. Ancak 2023 yılı sonrası FIFA testlerindeki başarısız sonuçlar nedeniyle UEFA organizasyonlarındaki görevlendirmeleri geçici olarak askıya alındı.

ZORBAY K ÜÇÜK'ÜN YÖNETT İĞİ MA ÇLAR

Zorbay Küçük'ün PFDK'ye sevk edilmesinin ardından 33 yaşındaki hakemin bu sezon hangi maçları yönettiğini merak konusu oldu.

İşte Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği karşılaşmalar:

Süper Lig:

- Trabzonspor 2-0 Eyüpspor

- Alanyaspor 0-1 Galatasaray

- Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği

- Başakşehir 0-0 Eyüpspor

- Gençlerbirliği 0-1 Antalyaspor (VAR)

- Kocaelispor 0-1 Samsunspor

1. Lig:

Esenler Erokspor 1-1 Bodrum FK