Zürih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, deplasmanda İsviçre kulübü Zürih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor.
Premier Lig ekibi Arsenal, A Grubu'ndaki ilk maçında İsviçre kulübü Zürih'e konuk oluyor.
Saat 19:45'te başlayacak zorlu mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Arsenal gruptaki ikinci maçında kendi sahasında Hollanda Ligi ekibi PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.
Zürih ise deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olacak.
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