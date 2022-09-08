Zürih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, deplasmanda İsviçre kulübü Zürih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 17:28
Zürih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor.

Premier Lig ekibi Arsenal, A Grubu'ndaki ilk maçında İsviçre kulübü Zürih'e konuk oluyor.

Saat 19:45'te başlayacak zorlu mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Arsenal gruptaki ikinci maçında kendi sahasında Hollanda Ligi ekibi PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.

Zürih ise deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olacak.


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