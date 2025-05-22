2024-2025 sezonunu Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon kadro yapılanmasını şimdiden kurmaya başlamak istiyor. Cimbom bu doğrultuda Gürcü futbolcu Zuriko Davitashvili'yi gözüne kestirdi. Peki, Zuriko Davitashvili kimdir? Galatasaray'ın transfer listesindeki Zuriko Davitashvili kaç yaşında, nereli?
ZURIKO DAVITASHVILI KİMDİR?
AS Saint-Etienne takımında forvet ve kanat forvet mevkinde forma giyen Zuriko Davitashvili, 15 Şubat 2001 tarihinde dünyaya geldi. 175 cm boyunda ve 72 kilo olan Zuriko Davitashvili, sağ ayağını kullanmaktadır.
ZURIKO DAVITASHVILI İSTATİSTİKLERİ
2022 yılında Dinamo Bükreş takımından Fransız takımı Bordeaux'a transfer olan Gürcü futbolcu, Fransa'da gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Bordeux takımında ilk sezonunda 5 gol 2 asist yapan kanat oyuncusu ikinci sezonunda gösterdiği 8 gol 8 asistlik performansın ardından St Etiene takımına transfer oldu. Geride kalan sezonu St Etiene'de geçiren Davitashvili, yeşil beyazlı ekipte 33 karşılaşmada 9 gol 8 asistlik performansıyla göz doldurdu.