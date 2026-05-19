Bursa'daki araca İstanbul'dan ceza: 'Gitmediğim yolun borcu' diyerek isyan etti

Son dönemde dijital geçiş sistemlerinde yaşanan sistemsel hatalar veya plaka ikizleme (sahte plaka) olayları, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Bunun son örneği Bursa'da yaşandı. Bursa'da ikamet eden bir vatandaş, satın aldığı günden beri şehir dışına dahi çıkarmadığı aracı için İstanbul otoyollarından kaçak geçiş yaptığı iddiasıyla icra takibiyle karşı karşıya kaldı.

İCRA TAKİBİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Hiçbir köprü ve otoyoldan geçmediği, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve kamera kayıtlarıyla kolayca ispatlanabilecek olan araç sahibine, İstanbul'daki otoyol işletmesi tarafından binlerce liralık borç ve ceza yansıtıldı.

Üstelik bu haksız talep, vatandaşa herhangi bir ön uyarı veya tebligat yapılmadan doğrudan icra takibine dönüştürüldü. Mağdur vatandaşın avukatlığını üstlenen Av. Yasin Uğur, yaşanan bu absürt ve hukuka aykırı durumu yargıya taşıdı.

"ARABAM BURSA DIŞINI GÖRMEDİ"

Herhangi bir borç bildirimi yapılmadan doğrudan icra memurlarıyla muhatap olan mağdur vatandaş, "Arabam kapımın önünde duruyor, Bursa dışını görmedi. Bir gün evime icra kağıdı geliyor ve İstanbul'da otoban kullandığım söyleniyor. Gitmediğim yolun, görmediğim şehrin cezasını benden istiyorlar. Adalete ve avukatıma güveniyorum" dedi.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, benzer mağduriyetleri yaşayan vatandaşların e-Devlet ve UYAP sistemlerini düzenli olarak kontrol etmelerini, bu tarz haksız icra takipleriyle karşılaştıklarında ise yasal süresi içinde (genellikle 7 gün) mutlaka itiraz etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.