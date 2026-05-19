Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursa'daki araca İstanbul'dan ceza: 'Gitmediğim yolun borcu' diyerek isyan etti

Bursa'daki araca İstanbul'dan ceza: 'Gitmediğim yolun borcu' diyerek isyan etti

19.05.2026 10:01:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Bursa'daki araca İstanbul'dan ceza: 'Gitmediğim yolun borcu' diyerek isyan etti

Bursa'da ikamet eden ve aracını aldığı günden beri şehir dışına çıkarmayan vatandaşa, İstanbul otoyollarından kesilen sahte/hatalı geçiş ücretleri nedeniyle icra takibi başlatıldı. Söz konusu duruma, "Gitmediğim yolun borcu" diyerek isyan eden vatandaş konuyu yargıya taşıdı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Son dönemde dijital geçiş sistemlerinde yaşanan sistemsel hatalar veya plaka ikizleme (sahte plaka) olayları, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Bunun son örneği Bursa'da yaşandı. Bursa'da ikamet eden bir vatandaş, satın aldığı günden beri şehir dışına dahi çıkarmadığı aracı için İstanbul otoyollarından kaçak geçiş yaptığı iddiasıyla icra takibiyle karşı karşıya kaldı.

Image

İCRA TAKİBİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Hiçbir köprü ve otoyoldan geçmediği, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve kamera kayıtlarıyla kolayca ispatlanabilecek olan araç sahibine, İstanbul'daki otoyol işletmesi tarafından binlerce liralık borç ve ceza yansıtıldı.

Üstelik bu haksız talep, vatandaşa herhangi bir ön uyarı veya tebligat yapılmadan doğrudan icra takibine dönüştürüldü. Mağdur vatandaşın avukatlığını üstlenen Av. Yasin Uğur, yaşanan bu absürt ve hukuka aykırı durumu yargıya taşıdı. 

"ARABAM BURSA DIŞINI GÖRMEDİ"

Herhangi bir borç bildirimi yapılmadan doğrudan icra memurlarıyla muhatap olan mağdur vatandaş, "Arabam kapımın önünde duruyor, Bursa dışını görmedi. Bir gün evime icra kağıdı geliyor ve İstanbul'da otoban kullandığım söyleniyor. Gitmediğim yolun, görmediğim şehrin cezasını benden istiyorlar. Adalete ve avukatıma güveniyorum" dedi.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, benzer mağduriyetleri yaşayan vatandaşların e-Devlet ve UYAP sistemlerini düzenli olarak kontrol etmelerini, bu tarz haksız icra takipleriyle karşılaştıklarında ise yasal süresi içinde (genellikle 7 gün) mutlaka itiraz etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

İlgili Konular: #Bursa #yol #trafik cezası

İlgili Haberler

Trafikte tartıştığı sürücüye kafa attı: Sosyal medya fenomenine 180 bin lira ceza
Trafikte tartıştığı sürücüye kafa attı: Sosyal medya fenomenine 180 bin lira ceza İstanbul Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan sosyal medya ünlüsü Hülya Sönmez’e 180 bin lira ceza yazıldı. Sönmez’in ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da trafikten men edildi.
TÜİK verileri açıklandı: Trafikte en çok hangi marka araç tercih edildi?
TÜİK verileri açıklandı: Trafikte en çok hangi marka araç tercih edildi? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre artış gösterdi. Toplam kayıtlı taşıt sayısı 34,2 milyonu aşarken, otomobil ve motosiklet trafiğin büyük bölümünü oluşturdu.
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu Yeni haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 51'e çıktı. Maltepe D-100 Karayolu’nda yoğunluk nedeniyle araçların yavaş ilerlediği görüldü. Saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 49'a geriledi.