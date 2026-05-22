COP31’e giderken...

EDİTÖRDEN

Değerli okurlar, İklim krizi artık uzak coğrafyaların, gelecek kuşakların ya da yalnızca bilimsel raporların konusu değil. Soluduğumuz havada, içtiğimiz suda, kentlerin sıcaklığında, gıdanın üretiminde ve gündelik yaşamın kırılganlıklarında kendini her gün daha fazla hissettiriyor. Türkiye’nin 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek COP31’e (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı) ev sahipliği yapacak olması da bu nedenle yalnızca diplomatik bir gelişme değil; ortak geleceğimizi nasıl kuracağımıza dair önemli bir eşik.

Cumhuriyet’in sürdürülebilirlik sayfaları Gezegenin Dili kapsamında hazırlanan bu özel ek, COP31’e giden yolda Türkiye’nin iklim sorumluluğunu çok yönlü biçimde ele alıyor. Enerjiden kentlere, karbon yönetiminden döngüsel ekonomiye, iklim finansmanından gençlerin katılımına kadar farklı başlıklar; kamu, özel sektör, yerel yönetimler, sivil toplum, kültür-sanat alanı ve bireylerin rolünü görünür kılıyor.

Bu sayfalarda COP31’i yalnızca bir zirve olarak değil, bir dönüşüm çağrısı olarak okumaya davet ediyoruz. Çünkü daha adil, dayanıklı ve yaşanabilir bir gelecek; ancak gezegenin dilini birlikte duymak ve bu çağrıya birlikte yanıt vermekle mümkün.

AYÇA CEYLAN

COP NEDİR?

COP, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’dır. İlk COP zirvesi 1995’te Almanya’nın Berlin kentinde düzenlendi; o tarihten bu yana UNFCCC’nin himayesinde her yıl farklı ülkelerde düzenlemeye devam ediyor. Bu toplantılarda emisyon azaltımı, iklim krizinin etkilerine uyum, iklim finansmanı, kayıp ve zarar, teknoloji transferi, karbon piyasaları ve adil geçiş gibi başlıklar müzakere ediliyor.

COP31’in 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olması, Türkiye için yalnızca diplomatik bir ev sahipliği değil; iklim politikalarının kamu, özel sektör, yerel yönetimler, sivil toplum ve bireyler açısından daha görünür hale geleceği önemli bir eşik anlamına geliyor. COP31 Başkanlığı’nın resmi vizyonunda “diyalog, uzlaşı, aksiyon” başlıkları öne çıkarılıyor. Ancak bu vizyonun gerçek karşılığı, zirve sürecinde somut iklim eylemi, şeffaf hedefler ve uygulanabilir politikalarla ölçülecek.

MAVİ VE YEŞİL BÖLGE NEDİR?

COP’larda sık duyulan iki alan ise Mavi Bölge ve Yeşil Bölge’dir. Mavi Bölge, resmi müzakerelerin, toplantıların, yan etkinliklerin ve basın toplantılarının yapıldığı; BM İklim Değişikliği tarafından yönetilen resmi konferans alanıdır.

Bu alana taraf ülke delegasyonları, devlet başkanları, kabul edilen gözlemciler ve akredite basın girebilir.

Yeşil Bölge ise kamu, özel sektör, akademi, gençler, yerli topluluklar, sivil toplum kuruluşları ve farklı paydaşların bir araya geldiği deneyim, işbirliği ve paylaşım alanıdır. Böylece COP süreci yalnızca müzakere salonlarında değil, toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla daha geniş bir iklim gündemine dönüşür.

NELER ÖNE ÇIKACAK?

COP31’e giderken öne çıkması gereken başlıkların başında emisyon azaltımı geliyor. Fosil yakıtlardan çıkış, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanması, enerji verimliliği, temiz ulaşım ve sanayide düşük karbonlu üretim bu gündemin merkezinde yer alıyor. Bunun yanında uyum ve dirençlilik de kritik: Sıcak hava dalgaları, kuraklık, su stresi, sel riski, gıda güvenliği ve afetlere hazırlık özellikle kentler ve yerel yönetimler için daha somut politikalar gerektiriyor.

İklim finansmanı, kayıp ve zarar, adil geçiş, karbon piyasaları, Ulusal Katkı Beyanı (NDC) güçlendirilmesi, biyoçeşitlilik, arazi kullanımı, yeşil binalar, döngüsel ekonomi ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımı da COP31’e giderken etkin biçimde tartışılması gereken konular arasında.