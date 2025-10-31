Güneş enerjisi Türkiye’nin en ucuz elektrik kaynağı oldu

Türkiye’de son yıllarda yenilenebilir enerji maliyetlerinde yaşanan hızlı düşüş, güneş enerjisini ülkenin en ucuz elektrik üretim kaynağı haline getirdi. Son on yılda rüzgar santrallerinin kurulum maliyeti yüzde 40, güneş santrallerinin kurulum maliyeti ise yüzde 77 oranında düştü.

Bu düşüş, güneş enerjisinden elektrik üretim maliyetini yüzde 69 oranında azaltarak güneş enerjisini Türkiye'nin en ucuz elektrik üretim kaynağı haline getirmiştir.

Ember’in hesaplamalarına göre, Türkiye’de yeni kurulacak bir güneş enerjisi santralinde elektrik üretim maliyeti megavatsaat (MWh) başına 43 dolar seviyesine indi. Böylece güneş enerjisi, hem fosil yakıtlı hem de diğer yenilenebilir kaynaklara kıyasla en düşük maliyetli üretim yöntemi konumuna geldi.

Öte yandan analizde, yerli kömür santrallerine sağlanan MWh başına 75 dolar alım garantisine dikkat çekilerek bu rakamın, son bir yıldaki ortalama elektrik satış fiyatından yüzde 12, ortalama üretim maliyetlerinden ise yüzde 36 daha yüksek olduğu belirtildi. Ember’e göre bu teşvikler nedeniyle önümüzdeki dört yıl içinde 8,7 milyar dolarlık bir harcama yapılacak.

Türkiye, kömür sübvansiyonları için planlanan bütçeyi şebeke modernizasyonuna ve yeni trafo merkezlerinin inşasına ayırarak yeni santral yatırımlarının önündeki engelleri kaldırabilir. Ayrıca, çatı üstü, yüzer, hibrit ve depolamaya bütünleşmiş güneş enerjisi projelerinin sisteme entegrasyonunun önündeki bürokratik engelleri kaldırarak enerji dönüşümünü hızlandırabilir ve 2035 yılına kadar 77 GW kurulu güneş enerjisi kapasitesine ulaşma hedefine ulaşabilir.