İyi haber
YAŞAM için Toprak Derneği ve Kokopelli Şehirde, UNDP SGP Türkiye desteğiyle bir yıl boyunca dokuz devlet okulunun bahçesini dönüştürmek için öğretmenler ve çocuklarla birlikte “Kendine Yeten Okul Bahçeleri” projesini yaşama geçirdi.
Projenin katılımcıları İstanbul, Kocaeli ve Bolu’dan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde olmak üzere her okuldan iki öğretmen olacak şekilde belirlendi. Proje kapsamında anaokulundan liseye kadar farklı yaş gruplarından 707 çocuk doğrudan 1861 çocuk ise dolaylı olarak yararlandı. PROJENIN çıktılarından olan “Kendine Yeten Okul Bahçeleri Rehberi”, eğitimcilerden ebeveynlere, uzmanlardan sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir kitleye hitap ediyor. Kılavuz, teorik bilgilerle birlikte kolayca uygulanabilir pratik öneriler sunarak okulları, yalnızca doğayla temas edilen alanlar olmaktan çıkarıp müfredatla entegre edilebilecek yaratıcı bir öğrenme ortamına ve ekolojik öğrenme merkezlerine dönüştürmeyi hedefliyor.
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