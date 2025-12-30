Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SANCHEZ MADRID’de düzenlenen bir konferansta İspanya’nın iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 80 girişimden oluşan yeni planını açıkladı. Plan doğrultusunda, 2026 yazı öncesinde ülke genelinde bir “iklim sığınakları ağı” kurulacağı duyuruldu. Ağ kapsamında, hükümete ait çok sayıda bina yılın en sıcak aylarında halka açık serinleme ve korunma alanları olarak hizmet verecek. İklim sığınakları, özellikle son yıllarda giderek şiddetlenen sıcak hava dalgalarına karşı kırılgan gruplar için güvenli alanlar oluşturmayı hedefliyor. Yeni ağ, halihazırda Barselona ve Bask Ülkesi’nde uygulamada olan iklim sığınaklarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.

MARRIOTT INTERNATIONAL’IN AUTOGRAPH COLLECTION segmentinin rejeneratif seyahat yaklaşımıyla yaşama geçirilen yeni üyesi Ceylan Splend’or Uludağ, yapım sürecinde ortaya çıkan granit taşların yeniden değerlendirilmesi ve geri dönüştürülmüş içerikle üretilen özel seramiklerle estetik beklenti ile ekolojik sorumluluğu aynı pratikte buluşturuyor. Kadın mimarlar tarafından tasarlanan ve üretiminde kadın istihdamına öncelik verilen el dokuması halılar ile Apollo kelebeği ve Obrizya çiçeğinden esinlenen aydınlatma ve renk seçimleri, projenin yerel bağlamla bağını güçlendiriyor. Bu yaklaşım, tasarımı yalnızca bir estetik tercih olmaktan çıkararak sürdürülebilir turizm ilkeleriyle bütünleşen bir deneyime dönüştürüyor.

2005 YILINDAN BU YANA İŞ DÜNYASINDA sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının benimsenmesi için çalışmalar yürüten İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), 20. kuruluş yıldönümünü kutladı. Etkinlikte, SKD Türkiye’ye üye 180’i aşkın şirketin temsilcilerinin yanı sıra derneğin geçmiş dönem başkanları, akademisyenler ve sürdürülebilirlik alanında çalışan genç katılımcılar bir araya geldi. Kutlama kapsamında, Sabancı Üniversitesi ile yürütülen ve Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’nde yer alan “sürdürülebilirlik” tanımının bilimsel temelde değerlendirilerek güncellenmesini amaçlayan çalışma da kamuoyuyla paylaşıldı.

ÇEVRE KORUMA VE AMBALAJ ATIKLARI DEĞERLENDİRME VAKFI (ÇEVKO) tarafından bu yıl üçüncü kez verilen Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri, GCA sponsorluğunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende, 9 farklı üniversiteden 12 öğrenci, bireysel ya da grup katılımıyla üç ayrı kategoride Yeşil Nokta Öğrenci Ödülü’ne layık görüldü. “Ambalaj Eko-Tasarımı”, “Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları” ile “Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları” başlıkları altında verilen ödüller; üniversite öğrencilerinin ambalaj tasarımı, atık yönetimi ve sosyal sorumluluk alanlarında özgün ve çevre dostu ürün, uygulama ve projeler geliştirmesini teşvik etmeyi ve üniversite–sanayi iş birliğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

DOLAP’IN İKİNCİSİ YAYIMLADIĞI DÖNGÜSEL ETKİ RAPORU’NA göre 2024 yılı boyunca platform üzerinden satılan ürünler sayesinde 307 bin 340 ton kadar karbon salımının önüne geçildi, bu miktar bir yılda 80 binden fazla benzinli aracın trafikten çekilmesine eşdeğer. Tek bir giysinin ikinci el dolaşıma sokulması ortalama 25–30 kilogram karbondioksit salımını engelliyor ve yeniden kullanım, geri dönüşüme kıyasla yaklaşık %90’a varan enerji tasarrufu sağlıyor. Aynı dönemde yaklaşık 446 milyon litre su kullanımı engellendi ve 35.7 ton tekstil atığı oluşmasının önüne geçildi. İkinci el satışlar, yalnızca çevresel fayda yaratmakla kalmayıp binlerce kadına ek gelir imkânı da sağladı.