Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

WOOD MACKENZIE analizine göre, küresel güneş enerjisi piyasası 2026 yılında artan elektrik talebinin karşılanmasında kilit bir rol üstlenecek. Balkon tipi güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşması ve Ortadoğu’da hayata geçirilen mega ölçekli projeler, güneş enerjisinin küresel enerji sistemindeki konumunu yeniden tanımlıyor. Küresel kurulu güneş enerjisi kapasitesinin 2034’e kadar yaklaşık üç kat artarak 8 TW seviyesine yaklaşması beklenirken 2026 yılı; talep artışı, yeni uygulama modelleri ve baz yük dönüşümü açısından kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Zorlu Enerji, uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu London Stock Exchange Group (LSEG) tarafından 2024 yılı mali verileri baz alınarak yapılan 2025 ESG değerlendirmesinde, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanında 100 üzerinden 92 puan aldı. Bu sonuçla Zorlu Enerji, elektrik hizmetleri ve bağımsız güç üreticileri kategorisinde dünya genelinde raporlama yapan 346 şirket arasında birinci sıraya yükseldi.

Ember’in Avrupa Elektrik İncelemesi 2026 raporu, Avrupa Birliği’nde elektrik üretiminde önemli bir eşiğin aşıldığını ortaya koyuyor. 2025 yılında rüzgâr ve güneş enerjisi, AB genelinde ilk kez fosil yakıtların toplamını geride bıraktı. Yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 30’a yükselirken fosil yakıtların payı yüzde 29’da kaldı. 2020’de AB elektrik üretiminin yüzde 20’sini oluşturan rüzgâr ve güneş, 2025 itibarıyla 841 TWh seviyesinde üretime ulaştı. Aynı dönemde fosil kaynakların payı yaklaşık 8 puan gerilerken rüzgâr ve güneş enerjisi 27 AB ülkesinin 14’ünde, fosil yakıtların tamamından daha fazla elektrik üretir hale geldi.

İklimin Nobeli olarak anılan Tyler Çevresel Başarı Ödülü, bu yıl atmosferdeki karbonun toprak sistemlerine taşınmasında kritik rol oynayan mikorizal mantar ağlarını görünür kılan çalışmalarıyla Dr. Toby Kiers’e verildi. 1973’ten bu yana Güney Kaliforniya Üniversitesi tarafından verilen ve 250 bin dolar değerindeki ödül, çevre bilimi ve ekolojik düşünce alanında dünyanın en saygın uluslararası ödülleri arasında kabul ediliyor.

İklim Masası’nın haberine göre Savaşın Sera Gazı Muhasebesi Girişimi’nin Ukrayna Savaşı üzerine yürüttüğü çalışmalar, çatışma kaynaklı emisyonları ilk kez sayısal olarak ortaya koydu. Hesaplamalara göre savaşın ilk üç yılında ortaya çıkan emisyonlar 237 milyon ton karbondioksit eşdeğerine ulaştı. Bu miktar, İspanya’nın bir yıllık toplam emisyonlarına yakın. Benzer bir tablo, yüzölçümü çok daha küçük olmasına rağmen neredeyse yüzde 80’i yok edilen ve özellikle yeniden inşa sürecinde ortaya çıkacak emisyonları son derece yüksek hesaplanan Gazze için de geçerli.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Riskler Raporu 2026, kısa vadede risk algısının belirgin biçimde değiştiğine işaret ediyor. Rapora göre önümüzdeki dönemde büyük güçler arasındaki tırmanan ekonomik çatışma, küresel riskler arasında ilk sıralara yükselmiş durumda. Buna karşılık çevresel riskler kısa vadede görece geri planda kalsa da uzun vadeli değerlendirmelerde iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem bozulmaları hâlâ en ciddi küresel tehditler arasında yer alıyor. Bu tablo, risklerin zaman ufkuna göre farklılaştığını ancak çevresel krizlerin yapısal önemini koruduğunu gösteriyor.