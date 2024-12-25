Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI’NIN (IEA) yayımladığı Kömür 2024 raporuna göre 2020’den bu yana 1.2 milyar tondan fazla büyüyen küresel kömür talebinin önümüzdeki üç yıl içinde bir platoya ulaşması ve 2027’ye kadar yaklaşık 8.87 milyar tona ulaşması bekleniyor. Sektörde karbon yakalama, kullanım ve depolama (CCUS) teknolojilerinin dağıtımının yavaş ilerlemesi göz önüne alındığında bugünün politika ayarları ve piyasa eğilimlerine göre kömürden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının bu dönemde düşmesi beklenmiyor.

EY’NİN (ERNST & YOUNG) yayımladığı Holiday Shopping Araştırma Raporu 2024’e göre Z kuşağından tüketiciler yılsonu indirimlerinden faydalanmayı planlayan en etkin grup. Yüzde 35’lik bir oranla organik ve sürdürülebilir ürünlere öncelik veren bu grubun ikinci el ürünlere gösterdiği ilgi giderek artıyor. Bilinen yeniden satış platformları, Z kuşağına benzersiz, uygun fiyatlı ve çevre dostu hediyelerin yanı sıra her yerde bulunmayan göze çarpan ürünler bulma şansı sunuyor. Bazı markalar, kendi ürünleri için yeniden satış platformları kurarak veya yatırım yaparak bu eğilimden yararlanıyor.

ST ANDREWS ÜNİVERSİTESİ'NDEN yapılan yeni bir araştırma, hava kirliliğine kümülatif maruz kalmanın zihinsel/davranışsal ve fiziksel hastalıklar nedeniyle hastaneye yatma riskini artırdığını ortaya koydu. Coğrafya ve Sürdürülebilir Kalkınma Okulu'ndan Dr. Mary Abed Al Ahad liderliğindeki bir ekip, ortamdaki hava kirliliğine uzun süreli maruz kalmanın sağlık etkilerine ilişkin 16 yıllık yayınlanmış verileri inceledi ve ikincil bakım üzerindeki etkiyi azaltmak için daha sıkı çevresel kısıtlamalara ihtiyaç duyulduğu sonucuna vardı.

BELTUR ANONİM ŞİRKETİ ve Akkomarka Restoran Topluluğu işbirliğiyle yaşama geçirilen Sorumlu Restoran Hareketi, Boğaziçi Çevre Ödülleri’nde halkoylaması ve jüri değerlendirmesi sonucunda “yılın çevreci gıda firması” kategorisinde ödülün sahibi oldu. Günümüzde dünyada her yıl 1.5 milyar ton, Türkiye’de ise 19.1 milyon ton gıda israfı yapılıyor.

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi uluslararası ilişkiler bölümünden öğretim üyesi Dr. Kenan Aslanlı, iklim değişikliği ve kirlilik gibi etkenlerin, Hazar Denizi’nde balık ve endemik türlerin azalması başta olmak üzere biyolojik çeşitlilik açısından olumsuz etkilere neden olduğunu söyledi. AA’ya konuşan Aslanlı, Hazar mersin balığı ve Hazar foku başta olmak üzere 400’den fazla endemik türün yaşadığı eşsiz bir ekosisteme sahip denizdeki biyoçeşitliliğin, ekolojik dengenin bozulması, su seviyesinin azalması ve artan gemi trafiği nedeniyle azaldığını söyledi.

ENVİRONMENTAL SCİENCE & TECHNOLOGY dergisinde yayımlanan UC San Francisco araştırmacılarının yaptığı yeni bir inceleme, lastiklerin ve çürüyen çöplerin havaya küçük plastik parçaları saçarak çeşitli ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını iddia ediyor. Bu sorunlar arasında erkek ve kadın kısırlığı, kolon kanseri ve zayıf akciğer fonksiyonu da yer alıyor. Parçacıklar ayrıca kronik akciğer iltihabına da katkıda bulunabilir ve bu da akciğer kanseri riskini artırabilir.

İNGİLTERE ÇEVRE AJANSI iklim değişikliğiyle birlikte, nehir, deniz veya yüzey suları kaynaklı risk altında olan bölgelerdeki mülklerin toplam sayısının 2050 yılına kadar yaklaşık 8 milyona, yani ülkedeki her dört mülkten birine çıkabileceğini açıkladı. İngiltere Çevre Ajansı (EA) Taşkın Riski Stratejisi Direktörü Julie Foley, “Ülkeye sel ve kıyı erozyonu riski hakkında mevcut en iyi bilgileri sağlamak, politika yapıcıların, uygulayıcıların ve toplumların sel ve kıyı değişikliklerine uyum sağlamaya hazır olmasını sağlamak açısından hayati önem taşımaktadır” dedi.