Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

Yayınlanma: 27.02.2025 - 04:19

Güncelleme: 27.02.2025 - 04:19

DÜNYA BUZUL İZLEME SERVİSİ’NİN Nature dergisinde yayımlanan araştırmasına göre dünyadaki buz kütleleri 2000 yılından bu yana 7 trilyon ton buz kaybederek ortalama yüzde 5’ten fazla küçüldü ve deniz seviyelerinin 2 santimetre yükseldi. Alplerdeki buzullar ise neredeyse yüzde 40 oranında küçülerek diğer tüm bölgelerden daha fazla buz kaybetti.

BİRLEŞİK KRALLIK’TAKİ Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri, 2025 yılının temmuz ayında açılması planlanan kalıcı “Karbon Bahçesi” ile bitkiler ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi vurgulayarak ziyaretçilerini doğanın savunucusu olmaya teşvik edecek. Karbon bahçesi tasarımcısı ve bahçe tasarımı müdürü olan Richard Wilford, karbon bahçesinin bilimsel anlayışı, düşünceli tasarım ve güzel bitkilendirme ile birleştirerek karbonun hayatımızdaki rolünü, çevrede nasıl hareket ettiğini ve bitkilerin ve mantarların iklim değişikliğiyle mücadelede bize nasıl yardımcı olabileceğini vurgulayacağını dile getirdi.

DİJİTAL sanatın dünyaca tanınan isimlerinden Refik Anadol’un uluslararası çapta geliştirdiği Büyük Doğa Modeli projesinin Türkiye ayağı sürdürülebilir bir gelecek için eğitim, çevre, kültür sanat, spor ve bilim alanlarındaki çalışmaları destekleyen İş Bankası’nın katkılarıyla ve MEXT işbirliğiyle yapıldı. Proje için ülkemiz genelinde 33 milli parkı kapsayan veri toplama ve işleme çalışmaları 2024 yılının temmuz- kasım ayları arasında tamamlandı. Sahalardan toplanan ses, görüntü ve tarama verileri ile açık kaynaklı akademik veriler, özel veri işleme teknikleriyle düzenlenerek yapay zekâ geliştirme süreçlerinde kullanıldı.

PERNOD RİCARD TÜRKİYE, türü tükenme tehdidi altında olan Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünü Bodrum mandalininin kullanım alanlarının ve ekonomik değerinin artırılması, bölgeye katma değer sağlanması, bahçelerin korunması ile yerel tarımsal ve ekonomik döngünün geliştirilmesi amacıyla yaşama geçirdiği ‘’Bodrum Yeşili’’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında ocak ayında İstanbul’da “Bodrum Mandalini Zirvesi” düzenlendi.

İKLİM RİSK ENDEKSİ 2025, iklim krizi ile doğrudan bağlantılı aşırı hava olaylarının 1993-2022 yılları arasında dünya çapında 765 binden fazla insanın ölümüne neden olduğunu ortaya koyuyor. Bu dönemde 9 bin 400’den fazla aşırı hava olayı kaydedildi ve yaklaşık 4.2 trilyon dolarlık doğrudan ekonomik kayıp oluştu. Rapora göre iklim kriziyle bağlantılı aşırı hava olaylarından en çok etkilenen 10 ülke sırasıyla Dominika, Çin, Honduras, Myanmar, İtalya, Hindistan, Yunanistan, İspanya, Vanuatu ve Filipinler.

2023 EARTHSHOT ÖDÜLÜ finalistlerinden İngiltere merkezli biyoteknoloji girişimi Colorifix, doğadan türetilen yenilikçi bir çözüme sahip. Nepal’deki su kirliliği üzerine yaptıkları çalışmadan esinalan girişimin kurucuları Orr Yarkoni ve Jim Ajioka, doğada bulunan renkler için DNA kodlarını kullanan ve mikroplara bunları yeniden yaratmayı öğreten etkili bir kumaş boyama süreci yarattılar. Girişim çevre dostu kumaş boyama çözümlerini bu yıl Çin ve Güneydoğu Asya pazarlarına sunmayı hedefliyor. EARTHSHOT ödülü; 2020 yılında Birleşik Krallık Kraliyet Prensi William ve biyolog ve doğa tarihçisi David Attenborough tarafından başlatıldı.

2024 YILINDA

Çin ekonomisinin yüzde 10’undan fazlasını 13.6 trilyon Yuan (1.9 trilyon dolar) ile temiz enerji teknolojileri oluşturdu. Temiz enerji sektörleri geçen yıl ülkenin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin dörtte birini sağladı ve değer olarak gayrimenkul satışlarını geride bıraktı. Carbon Brief’e göre Çin ekonomisinde temiz teknolojinin, özellikle de “yeni üç”ü olarak adlandırılan güneş enerjisi, elektrikli araçlar (EV) ve piller sektörde giderek artan bir hacme sahip.

BIRMINGHAM ÜNIVERSITESI’ndeki bir araştırma, dışarıdaki hava kalitesi iyi olsa bile insanların evlerinin içinde sağlıksız seviyelerde havadaki kirleticilere maruz kalabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, iki haftalık bir süre boyunca düşük maliyetli sensörler ve yenilikçi teknikler kullanarak üç evdeki partikül madde (PM) seviyelerini karşılaştırdılar ve her evdeki kirlilik seviyelerinin dışarıdaki seviyelerden daha yüksek ve daha değişken olduğunu keşfettiler.

