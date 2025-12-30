Üniversitelerden yeşil atılım

105 ülkeden 1.745 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği endekste Türkiye, 139 üniversiteyle Avrupa’da sıralamaya en fazla üniversite sokan ülke, dünya genelinde ise ikinci ülke oldu. Sıralamada İstanbul Teknik Üniversitesi 25’inci, Yıldız Teknik Üniversitesi ise 48’inci sırada yer alarak ilk 50’ye giren üniversiteler oldu. İlk 100 içinde Erciyes Üniversitesi 66’ncı, Ege Üniversitesi 83’üncü, Özyeğin Üniversitesi 89’uncu ve Yeditepe Üniversitesi 91’inci sıradan listeye girdi.

İlk 200 bandında yer alan üniversiteler arasında Başkent Üniversitesi 101’inci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 103’üncü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 123’üncü, İnönü Üniversitesi 135’inci ve Sakarya Üniversitesi 157’nci sırada yer aldı. Sabancı Üniversitesi 160’ıncı, Dokuz Eylül Üniversitesi 169’uncu, Bartın Üniversitesi 170’inci, Çukurova Üniversitesi 175’inci ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 177’nci sıraya yerleşti. Listede ayrıca Atatürk Üniversitesi 180’inci, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 182’nci, Hacettepe Üniversitesi 183’üncü, Trakya Üniversitesi 184’üncü ve Düzce Üniversitesi 185’inci sırada yer aldI.

Ayrıca bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri de endekse dahil edildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi 580’inci sıradan listeye girerken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 55’inci sırayla ilk 100 içinde yer aldı.

Yerleşke altyapısı, enerji, su, atık yönetimi, ulaşım ve eğitim başlıklarını birlikte ele alan GreenMetric Endeksi, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten değil, yaşadıkları çevreyi dönüştüren aktörler olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor.