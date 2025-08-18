Cumhuriyet Gazetesi Logo
5 ilde 'suç örgütü' operasyonu: 1 milyar 200 milyon TL'lik 'hesap hareketi' ayrıntısı...

5 ilde 'suç örgütü' operasyonu: 1 milyar 200 milyon TL'lik 'hesap hareketi' ayrıntısı...

18.08.2025 08:46:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
5 ilde 'suç örgütü' operasyonu: 1 milyar 200 milyon TL'lik 'hesap hareketi' ayrıntısı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüphelinin yakalandığını, 26'sının tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen suç örgütü operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; Aydın'da baskı ve cebir uygulayarak işletmeleri haraca bağladıkları,

Hakkari'de yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak yurttaşları dolandırdıkları,

Ankara ve Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yürüttükleri,

Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı.

1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İlgili Konular: #Operasyon #Ali Yerlikaya #suç örgütü