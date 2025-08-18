5 ilde 'suç örgütü' operasyonu: 1 milyar 200 milyon TL'lik 'hesap hareketi' ayrıntısı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen suç örgütü operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Buna göre; Aydın'da baskı ve cebir uygulayarak işletmeleri haraca bağladıkları,
Hakkari'de yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak yurttaşları dolandırdıkları,
Ankara ve Balıkesir'de uyuşturucu ticareti yürüttükleri,
Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalandı.
1 milyar 200 milyon TL hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
