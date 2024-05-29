Atalık tohumlar Bornova’da yaşatılıyor

Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:00

Güncelleme: 29.05.2024 - 09:00

İzmir’de Bornova Belediyesi yaz sebzelerinin ardından kış sebzelerinden de atalık yerel tohum üretimine geçti. Yaka Mahallesi’ndeki Doğal Tarım Çiftliği’nde yetiştirilen sebzelerden tohumluk olarak bırakılan ürenlerin hasadı yapıldı. Hasadın ardından turp, lahana, karnabahar, pancar, pazı, ıspanak roka, tere otu, maydanoz ve marul gibi çeşitli türlerdeki sebzelerin tohumları çıkarıldı.

ÜRETİCİYE TAM DESTEK

Bornova Belediyesi üretilen tohumların büyük miktarını başta yerel üreticiler olmak üzere ücretsiz vatandaşlara dağıtacak. Bir kısmını tohum takaslarında kullanarak çeşitliliği artıracak. Bir kısmını da Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne ait bahçelerde fideleyerek atalık yerel tohum üretiminin devamını sağlayacak, yaygınlaştırıp, yaşatacak.

SAĞLIKLI VE DOĞAL GIDA İÇİN

Bornova 12 eski köy yerleşemi ile önemli tarım potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Misket Üzümü, Kınalı Bamya, Pınarbaşı Narı ve Ayvası gibi Bornovamıza ait değerlerimize sahip çıkarken vatandaşlarımızın sağlıklı ve doğal gıdalara erişimini kolaylaştırmak istiyoruz. Bunu da atalık yerel tohumlarımıza sahip çıkarak yapıyoruz” diye konuştu.