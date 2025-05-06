Aydın’da üreticiye fide desteği

Yayınlanma: 06.05.2025 - 15:22

Güncelleme: 06.05.2025 - 15:22

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde yürütülen Ata tohumları projesi kapsamında büyükşehire ait fidanlıklarda yetiştirilen fideler, ilçelerde yaşayan yurttaşlara ücretsiz dağıtımı yapıldı. Tüm ilçelerde devam eden fide dağıtımları kapsamında Bozdoğan'da 25 bin fide üreticiye verildi.

“ATA TOHUMLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Başkan Çerçioğlu, Ata tohumlarının yaygınlaşması ve üretiminin devamlılığının sağlanması için çalışmalarının devam edeceğini belirterek, “Büyükşehir belediyemizin fidanlıklarında Ata tohumlarından yetiştirdiğimiz fidelerimizi halkımıza ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında hem Ata tohumlarının üretiminin devamlılığını hem de gelecek nesillere ulaştırılması sağlıyoruz. Gelecek nesillerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ata tohumlarını gelecek nesillere taşımanın çok önemli olduğunu ifade eden Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de “Özlem Başkanımıza ilçemizde gerçekleştirdiği çalışmalar ve her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce fideyi Bozdoğanlılara ücretsiz bir şekilde dağıtımını gerçekleştirdiği için teşekkür ederiz” dedi.

Dağıtılan fidelerden alan vatandaşlar, çalışmalarından ve hassasiyetlerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.