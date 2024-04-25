Bornova Belediyesi 500 bin fide dağıtıyor

Bornova Belediyesi, tarımsal üretimi canlandırmak ve atalık tohumların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kendi yerel tohum bahçesinde ürettiği 500 bin fidenin dağıtımına başladı. Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün de bulunduğu Merkez Pazaryeri’ndeki dağıtım töreninde, ilk etapta 100 bin fide dağıtıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:50
Bornova Belediyesi 500 bin fide dağıtıyor
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İzmir'de Bornova Belediyesi atalık tohumları geleceğe taşımak için çalışmalarını arttırarak sürdürüyor. Kayadibi Mahallesi’nde oluşturulan Yerel Tohum Bahçesi’nde iki çeşit domates, dört çeşit biber ve patlıcan olmak üzere toplam 500 bin fide dağıtılmak üzere hazırlandı. Bu fidelerin 100 bini Bornovalılara Merkez Pazaryeri’nin üst katında dağıtıldı. Kargaşa olmasını önlemek için fide almak isteyen Bornovalılar önce kayıt yaptırdı, sıra numarası ile teslim edildi.

ORTAK MÜCADELE

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, başta Bornova Kınalı Bamyası ve Bornova Misket Üzümü olmak üzere Bornova’ya değer katan bütün tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için çalışacaklarını söyleyerek, “Atalık tohumlarımızın yaygınlaştırılması son derece temel bir meselemiz. Atalık tohumlarımızı gelecek nesillere bırakacağımız önemli değerlerimiz olarak görüyoruz. Dağıttığımız fideleri alarak bulabildikleri her bir toprak parçasında bunları yetiştiren ve yeni tohumların var olmasına katkıda bulunan her Bornovalıyla ortak bir mücadele yürütüyoruz” diye konuştu.


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