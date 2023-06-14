Bornova Kınalı Bamyası’na koruma kalkanı

Yayınlanma: 14.06.2023 - 15:24

Güncelleme: 14.06.2023 - 15:24

İzmir’de Bornova Belediyesi coğrafi işaret tescilini aldığı Bornova Kınalı Bamyası’nın orijinal tohumlarını korumak için harekete geçti. Mutasyon ve tozlaşma nedeniyle orjinalinden uzaklaşan tohumları tespit edip, aslına uygun olanları toplayan Bornova Belediyesi, bunların ekilerek çoğaltılması için özel bir alan oluşturdu.

Yaka Mahallesi’ndeki Doğal Tarım Çiftliği’nde oluşturulan alana ekimi yapılan tohumların coğrafi işaret tescilinde kayıt altına alınan özellikleri birebir karşılayan nitelikte olduğu belirtilirken, yapılan çalışma sayesinde Bornova’nın en önemli tarımsal ürünlerinden birinin korunup gelecek nesillere orijinal haliyle aktarılmasının mümkün olacağı ifade edildi.

BELEDİYE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ

Bornova Kınalı Bamyası’nın coğrafi işaret tescilinin alınmasında ve tohumların korunmasında Bornova Belediyesi ile işbirliği yapan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bülümü Sebze Yetiştirme ve Islahı Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eftal Düzyaman, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeliyle birlikte tohumları toprakla buluşturdu.

ELEME İŞLEMİ YAPILIYOR

Prof. Dr. Eftal Düzyaman Bornova Kınalı Bamyası’nın coğrafi işaret tescilinin alınması sürecinde kayıt altına aldıkları özellikleri korumak için çaba sarfettiklerini belirterek, “Ege Bölgesi’ni karış karış gezerek halen Bornova Kınalı Bamyası’nın yetiştirildiği yerlerden tohumları topladık. Tohumda zamanla mutasyonlar birikiyor, yabancı tozlaşma olabiliyor başka yerlerden polen gelebiliyor. Bunun gibi nedenlerle tohumlarda farklılaşmalar yaşanabiliyor. Biz topladığımız tohumların içinden gerçek Bornova Bamyası tiplerini tespit ederek onlarla üretim yapılmasını sağlayacağız.

"BORNOVA’NIN DEĞERLERİNİ KORUYACAĞIZ"

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, tarımsal üretimin pek çok dalında destekler verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirterek, “Bornova Kınalı Bamyası sadece Bornova İzmir’de değil, Türkiye’nin pek çok yerinde de ismiyle bilinen ve talep edilen bir ürün. Bornova Belediyesi olarak bu özel tarımsal ürünümüzü korumak ve geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece coğrafi işaret tescilini almakla kalmadık, en iyi Bornova Kınalı Bamyası tohumlarının yetiştirilmesi için de imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bornova’nın tüm değerlerini korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.