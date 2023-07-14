Bornova’da üreticiye teknik destek

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:45

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:45

Atalık tohumlardan elde edilen sebze fidelerini Bornovalı çiftçiye dağıttıktan sonra desteğini sürdüren Bornova Belediyesi, tarımsal üretimin her aşamasında çiftçinin önünü açmaya devam ediyor. Üreticilerden gelen talep doğrultusunda Bornova Belediyesi’nin ziraat mühendisleri Anıl Ayvaz ve Sedat Alperoğlu yönetimindeki ekip ekim alanlarını ziyaret ediyor. Ziyaretlerde, tohum ekimi, fide ve fidan dikiminden hasada kadar geçen sürede budama, toprak işleme, aşılama, sulama ve ilaçlama gibi konularda teknik bilgiler aktarılıyor. Hangi yöntemlerin kullanması gerektiği anlatılıyor.

ÜRETİCİ MEMNUN

Bornovalı çiftçiler de Bornova Belediyesi’nin tarımsal alanda yaptığı çalışmalar ve verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Çiçekli Mahallesi Muhtarı Zeki Güler, yerel tohumların Mayıs ayında üreticilere dağıtıldığını belirterek, “Çiftçilerimiz de yerel tohumlara sahip çıktı, bunun dışında hiçbir ürün ekmedi. Tamamen Bornova Belediyesi’nin dağıttığı fideler arazilerimizde yetişiyor. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün tüm çalışanlarına verdikleri destekler için teşekkür ederiz” dedi. 6. sınıf öğrencisi Yaren Gül de babasının ektiği tarlayla yaz aylarında kendisinin de ilgilendiğini söyleyerek, “Bornova Belediyesi’nin verdiği fideleri diktik. Birçoğunu ben diktim. Sulama da yapıyorum. Yetiştiğinde topluyoruz, satıyoruz. Bornova Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“ÖRNEK BİR İŞ”

Münir Gül de Bornova Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Güzel bir çalışma oldu. Köylüye fideler verildi, herkes faydalandı. Örnek bir iş . Devamını dileriz. Uzmanların gelmesi, yerinde değerlendirme yapması da güzel bir şey. İnşallah her zaman devam eder” ifadelerini kullandı.

Atalık tohum bahçesinde yetiştirdikleri tohumları üreticilere ücretsiz olarak dağıtarak, doğal tarım yapma imkanı sunduklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Tüketiciyi doğal ve sağlıklı ürünlerle buluşturmak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ilgi gösterilmesinden ve Bornova’nın ekilebilir arazilerinde her sene daha çok atalık yerel tohumun yetiştirilmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.