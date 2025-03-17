Buca Belediyesi’nden topraksız tarım uygulamaları
İzmir’in merkezinde en fazla tarımsal araziye sahip ilçe olan Buca, sürdürülebilir tarım konusunda atağa geçti. Kaynaklar’daki 2 bin metrekarelik serada topraksız tarım uygulamalarına başladıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, minimum su tüketimiyle maksimum ürün elde edeceklerini söyledi.
Buca Belediyesi, sürdürülebilir tarıma öncülük etmek ve mevcut tarım potansiyelini modern tekniklerle güçlendirmek amacıyla yeni çalışmalara imza atıyor. Belediye, Kaynaklar’daki 2 bin metrekarelik serasında, dikey tarım teknolojilerini kullanarak topraksız tarım gerçekleştiriyor. Topraklı tarıma göre daha ekonomik olan ve daha az el emeği gerektiren teknik sayesinde Buca’da tarımsal alanda büyük bir atılım gerçekleştirilecek.
MİNİMUM SU TÜKETİMİ MAKSİMUM ÜRÜN
Seradaki çalışmaları yerinde inceleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, minimum su tüketimini sağlayarak maksimum ürün elde etmeyi planladıklarını ifade etti. Sistemi, “Topraksız tarıma oranla dört kat daha fazla ürün alınabilecek verimli bir sistem” olarak tanımlayan Başkan Görkem Duman, “Seramızda kullandığımız suyu tekrar kullanım için depoluyoruz. Aynı zamanda yağmur suyu hasadı yapıyoruz, çatımızdan gelen suyu depoluyoruz ve tarımsal üretimde kullanıyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle Kent Lokantamıza mali anlamda destek olacağız. Burada yetiştirdiğimiz ürünlerin bir kısmını ise ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız” diye konuştu.
FİDE ÜRETİMİ DE YAPILACAK
Aşırı veya beklenmedik hava olaylarında yetiştirilen ürünlerin daha az etkilendiği uygulama kapsamında öncelikli olarak fasulye üretimi gerçekleştiren Buca Belediyesi, ardından salatalık ve sırasıyla domates, marul yetiştirmeyi planlıyor. Üretim ile 5 ay boyunca her gün 500 kilo salatalık, 250 kilogram fasulye alınabilecek. 16 bin metrekarelik alanda bulunan diğer bir serada ise çiçek ve fide üretimi yapılabilecek.
İlçede hayvancılıkla uğraşan köylülere destek olabilecek çalışma ile aynı alandaki hasıl tesisinde buğday ve arpa çimlenmesi sağlanarak, bölgedeki hayvanlara taze ot desteği verilerek hayvanların süt artırımına katkıda bulunulacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu
- Mezunlardan dikkat çeken 'diploma' açıklaması
- İmamoğlu-Yavaş planında yeni perde!
- CHP birinci, o parti MHP'yi yakaladı!
- Çocuk koruma altında, anneye soruşturma!
- ‘En az 322 bin kişi işten çıkarıldı!’
- Kirli çarkın sahiplerinin takı kuyruğu
- TGS çalışanı -25 derecede unutuldu!
- Ankara'da hakim evinde asılı halde ölü bulundu!
- Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması