CHP'li Gürer: 'Çiftçi ya ekim zamanı ya da hasat öncesi ithalat sopasıyla karşı karşıya kalıyor'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aksaray’ın Eskil ilçesinde mısır üreticileri Ali Esmekaya ve Ali Güç ile bir araya gelerek, yaşadıkları sorunları dinledi. Gürer, mısırda yetersiz üretim yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye mısırda yüzde 85 oranında kendine yeterli ama yanlış ithalat zamanlaması üreticinin belini büküyor. Mısır ürününde dahi ithalata mecbur bırakılan bir duruma düşürüldük. 60’a yakın ilde üretilebilen Mısır’da da yetersiz üretim yapılıyor. Ülkemizde iki tür mısır yetiştiriliyor: Dane mısır ve silajlık mısır. Silajlık mısır hayvancılıkta yem kullanılırken dane mısır yağ, doğrudan tüketim ve yem sanayisinde değerlendiriliyor. 2023 yılında 9 milyon ton mısır üretildi. Ancak bu yıl kuraklık ve ithalat baskısıyla üretimde ciddi bir düşüş bekleniyor.

"SU KITLIĞI VE KURAKLIK DA MISIR ÜRETİMİNE OLUMSUZ YANSIYOR"

2025 yılının ilk 6 ayında 2 milyon 518 bin 250 ton mısır ithal edildi. Bu ithalat için ödenen döviz ise tam 649 milyon 644 bin 47 dolar. Oysa doğru bir tarım planlamasıyla bu mısırı kendi topraklarımızda yetiştirebiliriz. Ama çiftçi ya ekim zamanı ya da hasat öncesi ithalat sopasıyla karşı karşıya kalıyor. Su sorunu da mısır üretimine olumsuz yansıyor. Suyu seven mısır yeterli su verilmezse gelişemiyor. Su kıtlığı ve kuraklık da mısır üretimine olumsuz yansıyor.

"Kışın tonu 13 bin liraya kadar çıkan mısır şimdi 10 bin 500 liraya düştü"

Mısır üretiminde Türkiye kendi kendine yeterli değil ama ithalat yanlış zamanlarda yapılıyor. Hasat zamanı yapılan ithalat, çiftçinin hem gelirini hem de moralini bozuyor. Kışın tonu 13 bin liraya kadar çıkan mısır şimdi 10 bin 500 liraya düştü. Girdi maliyetleri arttı, ama gelir artmadı. Eskiden 400 koyunum vardı, hayvancılığı bıraktım. Tosun besiciliği yaptım, onu da bırakmak zorunda kaldım. Şimdi çiftçilikle ayakta kalmaya çalışıyoruz ama çok zor. Dün mısırın fiyatı 10 bin 500 liraydı. Girdi maliyetlerine göre en az 15-16 lira olması gerekir.”

"BU YIL GEÇEN YILA GÖRE MISIR EKİMİ AZALDI"

Gürer’in ziyaret ettiği mısır üreticisi Ali Esmekaya ise yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

“Yeraltı su kaynaklarımız bitti. Sondaj açtık ama yeterli su alamadık. Sulayamadığımız için mısır yanıp kül oldu. Kuraklık da vurdu. Burası dane mısır tarlası ve ithalat bizi çok etkiliyor. Bu yıl geçen yıla göre mısır ekimi azaldı. Buğdayda da durum farklı değil. 25 milyon ton ihtiyacımız var ama ancak 19 milyon 500 bin ton üretebildik.

"TARLADA CİDDİ ZARAR VAR"

İthalat haberi duyulunca borsa fiyatı düşüyor. Geçen yıl ekmeklik buğdayı 16 bin 500 liraya satacakken 13 bin 750 – 14 bin liraya satmak zorunda kaldım. Bu yıl da mısır kısa boylu kaldı, başaklanma yok. Su olmayınca gelişme olmuyor. Tarlada ciddi zarar var. Gübre ve su olsaydı böyle olmazdı. Yan tarlada farklı tohum var, orada gelişme daha iyi. Bizim tarladaki artık toparlanamaz.

Üretici Ali Güç ise “Bu yıl mısırda kuraklık ve su sıkıntısı nedeniyle üretim düşüşü bekleniyor” dedi.